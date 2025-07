Plenitude e avvia la costruzione di un nuovo parco solare da 200 MW in Spagna

(Teleborsa) -con l’avvio della costruzione del, un nuovo progettosituato nei comuni di Dos Hermanas e Coria del Río, nella provincia di Siviglia, in Andalusia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento Energia del Ministero Regionale dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Andalusia, del Comune di Dos Hermanas e altre personalità.All’evento è statache ha sancito ufficialmente l’inizio dei lavori. Il parco solare di Entrenúcleos conterà circa. L'entrata in esercizio dell'impianto è previstaed includerà(Granville, Killington, Plumlee e Rickwood) con una capacità installata di, distribuiti su un’area di oltre 300 ettari. Ladi energia rinnovabile stimata del progetto supererà iGli impianti saranno, condivisa con un altro sviluppatore, e a sua volta connessa alla rete elettrica nazionale tramite la sottostazione Red Eléctrica Española (REE) situata a Dos Hermanas."Entrenúcleos è un progetto chiave per Plenitude, non solo perché contribuisce al raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita in Spagna, ma anche perché riflette il nostro impegno profondo e costante nei confronti dell’Andalusia, una regione che riveste unruolo fondamentale nello sviluppo delle energie rinnovabili del Paese. Con questo progetto, disponiamo ora di un portfolio di circa 580 MW in costruzione nella regione e abbiamo l’obiettivo di continuare a investire in soluzioni energetiche sostenibili che generino valore a lungo termine per le comunità locali”, ha dichiarato, Head of Renewables in Western Europe e Managing Director di Plenitude Renewables Spain."Le energie rinnovabili sono il petrolio che l’Andalusia non ha mai avuto; rappresentano un’importante opportunità per la crescita economica e industriale del nostro territorio. L’Europa è impegnata nel processo di decarbonizzazione della propria industria e proprio in questo contesto l’Andalusia, con la sua ricchezza di risorse naturali (sole, vento e biomassa), riveste un ruolo di primo piano indiscusso. Il nostro principale elemento distintivo è la maggiore disponibilità di energia affidabile a prezzi competitivi", ha affermato, Segretario Generale del Dipartimento Energia del Ministero Regionale dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Andalusia."Si tratta senza dubbio di un investimento importante per la nostra città, che contribuirà allo sviluppo dell’attività economica e alla conseguente creazione di occupazione. Tutto questo in un settore chiave come quello delle energie rinnovabili, che favorirà la transizione verso un modello energetico sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ancora una volta, questo investimento consolida il ruolo di Dos Hermanas come punto di riferimento nell’attrazione di grandi progetti industriali e imprenditoriali, grazie anche alle politiche promosse dal nostro Comune, che svolgono un ruolo fondamentale in questo processo", ha aggiunto, Sindaco di Dos Hermanas.Ladell’impianto sarà, che sperimenterà l’utilizzo di alcune, materiale riciclato prodotto interamente in Spagna con un’impronta a zero emissioni di carbonio.