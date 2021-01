IMA, portata a termine la fusione con la controllata Corazza S.p.A

IMA

(Teleborsa) -, società leader nel campo del confezionamento, ha reso noto di aver portato a termine la, con efficacia dal 1 gennaio 2021.Corazza S.p.A., controllata al 100% da IMA dal 2011, è leader mondiale nella costruzione diOra il. Nel corso del mese di dicembre è venuto meno, per richiesta di cancellazione da parte dei titolari, il diritto alla maggiorazione per 128.538 azioni (in rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) su un totale di 43.212.509 azioni, che ha comportato una