UniCredit, Scope: battute d'arresto nei grandi deal M&A non freneranno ambizione strategica

UniCredit

Banco BPM

Anima

Commerzbank

(Teleborsa) -sta "", come dimostra l'aumento della partecipazione in Alpha Bank dal 9,6% al 20% tramite derivati ??azionari, strategia simile a quella utilizzata per Commerzbank, con la "notevole eccezione" che l'operazione Alpha è di natura amichevole. Lo scrive Scope Ratings in una ricerca sul temaUniCredit potrà convertire i propri derivati ??in azioni entro la fine del 2025, in attesa delle approvazioni regolamentari. Nel frattempo, ha richiesto l'autorizzazione alla BCE per aumentare la propria partecipazione nella banca greca a oltre il 10% e potenzialmente al 29,9%. L'è gestibile considerando il buffer minimo di UniCredit di circa 590 punti base a marzo 2025.Oltre all'investimento strategico di UniCredit nel gruppo Alpha,, che include la fusione delle rispettive controllate rumene (con Alpha che mantiene una partecipazione del 9,9% nella nuova entità) e un accordo commerciale che prevede che Alpha distribuisca i prodotti di gestione patrimoniale e bancassicurazione del gruppo italiano. I due gruppi stanno inoltre collaborando a una joint venture nei prodotti di risparmio previdenziale (AlphaLife), con Alpha che detiene una partecipazione del 49%."Sebbene non sia del tutto fuori discussione,, ma la quota più elevata sottolinea il suo impegno a lungo termine nella partnership - si legge nella ricerca firmata dall'- Dopo anni di riforme strutturali che hanno portato a una drastica riduzione dei crediti deteriorati e a un miglioramento della stabilità finanziaria, il mercato bancario greco offre promettenti opportunità di crescita".Ildi UniCredit (tra cui il fornitore polacco di servizi bancari Vodeno e Aion Bank, la banca digitale belga che lo gestisce) contrasta con gli ostacoli incontrati nell'esecuzione di due transazioni più grandi in corso, viene sottolineato.L'offerta perha incontratoa causa delle decisioni sfavorevoli dell'EBA e della BCE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del Danish compromise all'acquisizione del gestore patrimonialeda parte della controllata assicurativa di BPM, lanciata prima dell'offerta di UniCredit per BPM. Più recentemente, il governo italiano ha imposto diverse condizioni ed esercitato il suo cosiddetto golden power sull'operazione UniCredit/BPM. Il gruppo ha presentato ricorso al TAR contro l'applicazione del golden power, ottenendo al contempo una sospensione di 30 giorni dell'offerta da parte della Consob.In, UniCredit ha ottenuto l'autorizzazione ad aumentare la sua partecipazione ina poco meno del 30%. Scope ritiene che il management rimanga concentrato su un'acquisizione totale, dati i vantaggi strategici che una fusione porterebbe, come dimensioni, sinergie e diversificazione geografica. Tuttavia, ilrispetto allo scorso autunno, nonostante le recenti elezioni."Sebbene il ritiro da accordi importanti possa essere percepito come una battuta d'arresto strategica, consideriamo le azioni di UniCredit comeincentrata su rendimenti aggiustati per il rischio e sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti", sottolinea Boratti.