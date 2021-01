MEF, fabbisogno 2020 in crescita con emergenza Covid

(Teleborsa) - Nel mese diil saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un, con un peggioramento di circa 13.500 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (10.105 milioni).il fabbisogno è pari a, in peggioramento rispetto ai 41.375 milioni del 2019.Nel confronto con il corrispondente mese del 2019, ilin larga misura della, dovuta in parte all’effetto congiunturale e in parte ai minori introiti da F24 a seguito delle sospensioni ed esenzioni previste dai provvedimenti normativi per il contenimento dell’emergenza COVID-19, nonché dei maggioriper l’erogazione delle prestazioni previste dai provvedimenti legislativi emanati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Lasui titoli di Stato presenta una diminuzione di circa 250 milioni.Ildel settore statale del 2020 ha risentito dee di minori accrediti da parte dell’UE ai Fondi di rotazione; dal lato delle spese si è avuto nel corso dell’anno une dei prelievi da parte dellnonché delle misure previste dai provvedimenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica come le erogazioni di contributi a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il finanziamento del Fondo per le Emergenze Nazionali per il Commissario Straordinario e la spesa per i fondi di solidarietà e alternativi. Lasui titoli di Stato ha presentato una riduzione di circa 1.400 milioni rispetto all’anno precedente.