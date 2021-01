De Lise (Commercialisti): Governo apra stagione del coraggio

(Teleborsa) - "Dal nuovo anno ci aspettiamo una. Nellaci saranno diversi bonus, ma non emergono quegli elementi che sarebbero auspicabili per il rLo afferma, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili che rileva anche "poca programmazione" edi"Le solite conferme, come le detrazioni sulle ristrutturazioni, ma nessuna novità nemmeno sul fronte della tecnica normativa utilizzata. Mancano anche ii per i professionisti. E il sostegno all’occupazione sarà assicurato dall’ennesimo riciclo di norme pre-Covid, ridotte ad asettici sgravi contributivi privi di empatia con il sentire comune di imprese e lavoratori.Per De Lise "sarebbe importante preservare il rmediante l’ampliamento dell’indennità di disoccupazione e dei connessi servizi formativi. Invece, con la proroga del divieto di licenziamento e la cassa integrazione, toccherà alle imprese salvare i dati statistici sull’occupazione a scapito della loro. Ai posteri o ai prossimi decreti l’ardua sentenza"."Nelle prossime settimane proporremo alleuna serie di appuntamenti di approfondimento, sia tecnico che politico, proprio sulla Legge di Stabilità.basati anche sui quesiti dei nostri iscritti".