Governo in fibrillazione, resa dei conti in CdM

(Teleborsa) -sempre di più l'asticella dellain vista delin programma questa sera alle 21.30 - per dare l'ok sul- pronto però a trasformarsi nellaPotrebbe essere oggi, martedì 11 gennaio, la giornata giusta per scoprire l’epilogo della(finora solo minacciata) che si trascina ormai da un mese, in scia alle richieste del leader di IVin pressing sul Presidente del Consiglio Conte da diversi giorni al quale chiede un cambio di marcia.In unache finora si è giocata in gran parte sul c, da, intanto,si fa sapere che "se il leader di IVsi assumerà ladi una crisi di Governo in piena pandemia, per il Presidentesarà irifare uncon ildi IV". Intanto il, Zingaretti in testa, proverà afinoPochi minuti dopo arriva la: "A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c'è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa,Quello che noi stiamo facendo si chiama Politica: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione". E "senel piano pandemico nazionale prendiamo il", scrive Renzi nella sua enews.Ilè ancora aperto. Non è escluso che il Recovery plan venga "messo in salvo" in Consiglio dei ministri, subito dopo Teresa Bellanova ed Elena Bonetti apriranno formalmente la crisi di governo con le loro dimissioni. Non è un, ma lo. Ancorae sapremo.