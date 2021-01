S.A.V.E. 2021 Virtual Tour: al via iniziativa per studenti su sostenibilità e educazione finanziaria

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Al via il 19 gennaio la prima edizione digitale del, una iniziativa dedicata agli studenti per promuovere la sostenibilità ambientale ed economica.Il progetto didattico ideato daldi, in collaborazione con il, sarà lanciato con, una diretta streaming cui parteciperanno anche, RiccardoAldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri. I tre creators, che contano milioni di followers sui propri social, si trasformeranno in “influencer della sostenibilità” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un linguaggio vicino a quello dei loro coetanei.Accesso libero a. Tanti gli spunti e le attività con cui le classi potranno divertirsi, riflettere e imparare: dall’alle basi dell’, dalla storia dellaai metodi per favorire. Un focus anche sul tema della, siano esse naturali o economiche, e sulla lper il bene comune e individuale.La sostenibilità e le sue implicazioni sul sistema economico-sociale stanno conquistando ogni giorno di più l’attenzione di giovani e giovanissimi, la cosiddetta "Generazione Z", desiderosi di vivere in un futuro caratterizzato da una migliore qualità della vita. Gli insegnanti di Teach for Italy – che è parte della rete internazionale di “Teach for All” presente in 59 Paesi - partiranno immediatamente con l’attività didattica, erogando i contenuti del progetto a 20 classi sul territorio italiano.