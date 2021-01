Stabilimento Whirlpool di Taverola rinasce con batterie al litio

(Teleborsa) - Sarà trainata dalla mobilità sostenibile ladello stabilimento, che sarà riconvertita per la produzione di, in seguito ad unIl nuovo polo, ampliato rispetto all'impianto originario, consentirà di assorbiredella compagnia multinazionale per unAd annunciare questa importantissima novità è la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo,, la quale ha spiegato che "l''obiettivo è ora quello died unper la produzione di batterie al litio, ampliando il sito originario del primo stabilimento italiano per la produzione di celle e moduli al litio"."Per questa operazione - ha aggiunto - è già stato completato il collaudo e sarà avviato".