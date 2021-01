Stellantis al debutto a Piazza Affari e su Euronext

Stellantis

EXOR

(Teleborsa) -, la società nata dalla fusione fra- Fiat Chrysler Automobile e- Groupe Peugeot. E proprio per dare l'idea della sua ampiezza internazionale, le sue azioni sarannoi riferimento,, dove debuttò Fiat nel lontanissimo 1903,, mercato domestico della Peugeot, ed il, mercato di riferimento di Chrysler., dove rispettivamentesuoneranno la, per dare il via al nuovo corso della storia dei rispettivi gruppi, ora uniti sotto il nome di Stellantis. Ilnvece è previsto per domani,, poiché il mercato americano oggi è chiuso per la festività del Martin Luther King Day. Questa partenza successiva consentirà al Presidente Elkann ed al Ceo Tavares di suonare la consueta campanella dell'Opening Bell sul floor di New York. Subito dopo è previsto il primo incontro (virtuale) con i giornalisti per il Ceo Carlos Tavares.Ilad un primo prezzo dirispetto ad un prezzo di riferimento di 12,57 euro, per poi attestarsi aLe azioni FCA, nata nel 2014 a seguito della fusione fra Fiat e Chrysler, hanno chiuso l'ultima seduta a Milano in ribasso del 4,35% a 12,57 euro, dopo aver guadagnato molto il giorno precedente, nel giorno dello stacco della maxi cedola prevista per la fusione (1,84 euro per azione per un valore complessivo di 2,9 miliardi).FCA chiude dunque questo capitolo della storia con una capitalizzazione inferiore ai 20 miliardi, ben lontana dagli antichi splendori, nel 2018, alla fine dell'era Marchionne, quando il Gruppo italo-americano valeva oltre 30 miliardi. Stellantis vedràin qualità di, con una quota pari a circa ilLadel nuovo Gruppo è stata disegnata per garantire la presenza delle due storiche case d'auto, con- Carlos Tavares cin qualità di Ceo e John Elkann quale Presidente - e: Robert Peugeot (vice presidente), Henri de Castries, Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott.