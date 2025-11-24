Milano 13:43
Piazza Affari: andamento sostenuto per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,99%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario tecnico di Stellantis mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,615 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,775. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,525.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
