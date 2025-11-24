Piazza Affari: andamento sostenuto per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, con un rialzo del 2,99%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Stellantis
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,615 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,775. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,525.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)