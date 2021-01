Enel X, nuovo contratto per fornitura bus elettrici ed elettro-terminal a Bogotá

Gruppo Enel

(Teleborsa) -, la business line deldedicata ai servizi energetici avanzati, si è aggiudicata un, sistema di trasporto rapido su autobus di, per la fornitura diper la ricarica degli stessi a favore del sistema integrato di trasporto pubblico della capitale colombiana (SITP). Se sommati a quelli previsti dal contratto firmato a fine 2019, diventano ora circai bus elettrici forniti da Enel X a Bogotá.Bogotà è la seconda megalopoli latinoamericana, dopo Santiago del Cile, a beneficiare di un'iniziativa di trasporto pubblico sostenibile a emissioni zero promossa da Enel X. Questa aggiudicazione porta a quasi. "Questa aggiudicazione rappresenta un nuovo traguardo nell’ambito del continuo impegno di Enel X a favore della decarbonizzazione, che mira al contempo al potenziamento del trasporto pubblico elettrico sostenibile", ha commentato"Le città ospitano più di metà della popolazione mondiale e contribuiscono in maniera significativa alle emissioni globali legate ai trasporti. La, a partire dal trasporto pubblico, dovrebbe essere una priorità assoluta e richiede uno sforzo considerevole da parte del settore pubblico e privato", ha aggiunto Venturini.Gli, produttore cinese di automobili, e il loro arrivo a Bogotá è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Saranno ricaricati con energia pulita proveniente da fonti rinnovabili al 100% disponibili presso gli elettro-terminal realizzati da Enel X. I due elettro-terminal che, secondo le previsioni, saranno operativi tra novembre 2021 e aprile 2022, saranno costruiti in due aree diverse di Bogotà (Usme e Fontibon) e saranno dotati di circa 200 infrastrutture di ricarica per autobus elettrici.