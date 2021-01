DHL, investimenti per 350 milioni di euro in Italia nei prossimi tre anni

(Teleborsa) - "In meno di tre anniprevede un". Lo ha annunciatoamministratore delegato di DHL Express Italy, durante un incontro in videoconferenza con l'assessore allo Sviluppo economico e lavoro dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla.Per quanto riguarda proprio l'Emilia-Romagna, Franco ha spiegato che tra aprile e giugno sarà attuato il, dove ogni giorno un aereo è collegato direttamente all'Hub DHL europeo di Lipsia, in Germania."Il gateway dell'aeroporto di Bologna è,- ha detto Franco - Il nuovo centro di smistamento, per cui prevediamo di, potrà lavorare 10mila colli all'ora a fronte dei 6mila della nuova filiale di Campegine", nel Reggiano, inaugurato lo scorso dicembre con un investimento di 14 milioni di euro."La logistica è una componente fondamentale della filiera produttiva e da parte delle imprese va considerata come partner imprescindibile", ha sottolineato l'assessore emiliano-romagnolo Colla. DHL Express Italy, parte del gruppo Dhl Deutsche Post, opera sul territorio italiano cone ha oltre 8000 dipendenti.