Crisi Governo in salita: "caso Cesa" complica trattative

(Teleborsa) - Dopo ilottenuto allae in- con numeri decisamente risicati - torna in. La notizia chedi chi vede davanti a sè una partita sempre più difficile da vincere, piomba nei palazzi della politica nella mattinata di ieri:, segretario nazionale dell’Udc, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione antimafia "Basso profilo" avviata della Dda di Catanzaro. Proprio mentre il governo, ancora in bilico, cerca voti a Palazzo Madama, arriva la notizia delleA dire il vero, c'è anche chi non esclude checaduta sulla testa di Cesa, il meno favorevole a lasciare la casa del centrodestra, possa rappresentare anche uned è lì che si guarda ai tre senatori Udc: P. Anche se è vero che bisogna fare i conti con l'imbarazzo del M5S.Il primo a parlare èpotrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati perAllargare al centro, secondo molti,. La pensa così anche il centrodestra, che sale al Colle a metà pomeriggio per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "", scrivono in una nota congiunta al termine sottolineando di confidare nella "saggezza" del Capo dello Stato.L'artefice della crisi, intanto, manda segnali. ", dice ancora una volta Matteo Renzi. Ma al momento il leadersi guarda invece ai suoi, convinti che qualche senatore di Italia Viva possa tornare nell'alveo della maggioranza.Il Premier intanto fa la prima mossa e convoca il Consiglio dei ministri per cedere, come promesso e caldeggiato proprio da IV, la delega sui servizi segreti che va all'ambasciatore, attuale consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio,