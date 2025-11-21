Milano 20-nov
Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Sessione moderatamente positiva quella del 20 novembre, per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi in salita a 1,41.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4138. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4025. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4251.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
