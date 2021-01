Tinexta in ribasso dopo operazione Queryo

Tinexta

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,27%, il giorno dopo l'annuncio che, valutando il 60% della società, su base cash free/debt free, circa 8,75 milioni di euro.L'operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo variabile pari a massimi 1,2 milioni di euro che sarà erogata a titolo di earn-out in considerazione della performance 2021. Per la restante quota del 40% è previsto un meccanismo di PUT/CALL basato su multipli variabili in base ai risultati effettivamente raggiunti. Ad oggi il debito stimato per tale opzione è pari a circa 6,9 milioni di euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,09 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,63. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,55.