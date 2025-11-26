Antitrust Ue, via libera all’acquisizione di MeTS da parte di Magellan

(Teleborsa) - La Commissione Europea
ha autorizzato l’acquisizione del controllo esclusivo della divisione Mobility & e-Transactional Services
di Worldline
da parte di Magellan Partners
, entrambe società con sede in Francia. L’approvazione è arrivata nell’ambito del regolamento Ue sulle concentrazioni. L’operazione riguarda principalmente il settore della consulenza
e dei servizi IT
, ambito in cui Magellan punta a rafforzare la propria presenza grazie all’integrazione delle attività di MeTS.
Secondo quanto comunicato da Bruxelles, la transazione "non solleva preoccupazioni concorrenziali", alla luce della "limitata posizione di mercato combinata" derivante dall’operazione. La Commissione ha inoltre precisato che l’esame dell’operazione
è avvenuto attraverso la procedura semplificata prevista per le concentrazioni che non presentano criticità sotto il profilo della concorrenza.