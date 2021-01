CDP, siglato accordo con Provincia di Siena per interventi strategici sul territorio

(Teleborsa) - Collaborare nella realizzazione di interventi strategici per il territorio e la collettività. Con questo obiettivo, insieme a, società partecipata dai Comuni del territorio e dalla Provincia di Siena, hanno siglato unche vede, tra le finalità comuni, l'avvio di progetti inerenti a edilizia scolastica, efficientamento energetico, viabilità e impianti sportivi, per contribuire al rilancio e alla riqualificazione del territorio.In accordo con il suoCdp fornirà attività di consulenza di tipo procedurale-amministrativo, tecnico ed economico-finanziario. In particolare, Cdp affiancherà la Provincia di Siena e la società Terre di Siena Lab lungo tutto l'iter del progetto, dalla pianificazione, alla progettazione fino all'esecuzione delle opere, il cui costo stimato è di circaTra gli– come spiega Cdp in una nota – sono presenti: lavori di manutenzione del verde lungo le strade di competenza provinciale; realizzazione di una nuova palestra presso l'Istituto Alberghiero di Chianciano; realizzazione del polo scolastico del comune di Montalcino per un intervento stimato di circa 13,7 milioni di euro; e realizzazione di impianti sportivi nel comune di San Quirico d'Orcia."Uno degli obiettivi della Provincia è quello di essere, insieme ai Comuni, soggetto propulsore per il territorio e luogo di condivisione e concertazione di una pianificazione e programmazione strategica territoriale – commenta–. Per fare questo la Provincia ha avviato una prima ricognizione volta alla costituzione di un Parco progetti, che potrà essere implementato dalla Provincia e/o dai Comuni della Provincia di Siena, nei principali settori di interesse e di rispettive competenze. Con il Protocollo d'Intesa per la cooperazione tra Provincia di Siena, Terre di Siena Lab e Cassa Depositi e Prestiti si porta a compimento la chiara volontà di una moderna funzione di governance che, oltre a programmare e pianificare, si apre a una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico in cui diventa indispensabile mettere a sistema competenze e professionalità volte a supportare lo sviluppo e l'attuazione di iniziative infrastrutturali in tutte le loro fasi, anche attraverso attività di fundraising, di supporto tecnico amministrativo, economico-finanziario, ecc"."Il protocollo d’intesa firmato con la Provincia di Siena contribuisce a rafforzare il legame tra Cdp e le amministrazioni locali per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese. Legame che – ha dichiarato– si va sempre più rafforzando, anche grazie alla recente apertura della nuova sede territoriale Cdp a Firenze e agli appuntamenti di confronto e condivisione, che in questi mesi stiamo organizzando in forma digitale, rivolti a tutti gli stakeholder del territorio. Per Cassa Depositi e Prestiti, accelerare gli interventi infrastrutturali nei campi, ad esempio, dell'edilizia scolastica, dell'efficientamento energetico e della viabilità significa contribuire alla ripartenza dell'Italia".