Lavoro, Catalfo: "Blocco licenziamenti va prorogato ma non c'è data fissa"

(Teleborsa) - Il decreto, occorreper prorogare le misure necessarie alle famiglie per affrontare la pandemia. Lo ha ribadito oggi la, a Radio Anch'io su Rai Radio Uno, anticipando che si lavora anche peral settore delloed il"per quelle famiglie che, a causa della crisi pandemica, non possono accedere al reddito di cittadinanza".A proposito dell'organizzazione delle agenzie del lavoro, la titolare del Lavoro ha promesso un, anche con l'ausilio delle agenzie private per il lavoro, ma per oraper favorire "un accompagnamento al lavoro".Quanto agli, la Catalfo si esprime ancora a favore di "ulteriori misure", in aggiunta a quanto già previsto nella Legge di Bilancio, e di un"La cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti ci hanno consentito di non far fuoriuscire dal mercato del lavoro centinaia di migliaia di lavoratori", ricorda la Ministra, aggiungendo che ilperché il mercato del lavoro è ancora in sofferenza". Sulle tempistiche della proroga però non si esprime -- ma dipende dai "dati del mercato del lavoro". L'obiettivo - spiega - è "accompagnare i settori più in sofferenza con strumenti di sostegno al reddito, da una parte, e blocco d licenziamenti, dall'altra, e comunque l'attivazione di strumenti di politiche attive del lavoro".