UE: evitare viaggi, ma no a misure troppo drastiche

(Teleborsa) - Per contenere il Covid "sima penso che non dovremmo. Le restrizioni ai viaggi non devono ostacolare lae un sistema sanitario ben funzionante". E' quanto ha precisato a margine della riunione informale dei Ministri dell'UE, la commissaria europea agli Affari interni,sulla richiesta di Berlino di prevedere regole più rigorose nelle raccomandazioni della Commissione sullaIl Ministro dell'Interno, intanto, ha fatto sapere che in Germania, il governo sta lavorando a un provvedimento per stoppare gli ingressi dai Paesi particolarmente colpiti dalle varie mutazioni del Covid: si tratta dIn, l'obiettivo è che "i bambini possano continuare ad andare a scuola", ma "tra cui un prolungamento delle vacanze di febbraio per rallentare la diffusione del coronavirus: è quanto affermato oggi dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal. Intervistato da radio France Inter, il responsabile governativo ha fatto sapere che l'esecutivo deciderà "a fine settimana, dopo che avremo visto gli effetti del coprifuoco alle 18:00". "Se ci dovranno essere degli, ha precisato.