Docenti e Ata Covid, migliaia ancora in attesa del primo stipendio

(Teleborsa) - Per molti, non ci sono buone nuove sulle difficoltà di pagamento. Dopo la, a gennaio erano state inviate a tutte le scuole delle circolari operative con le quali, oltre alle indicazioni tecniche, si stabilivano le date, con tanto di orari-soglia, entro le quali le segreterie scolastiche avrebbero autorizzato i ratei contrattuali. Per molti docenti e Ata precari, però,. E parliamo pure di insegnanti e Ata. Anche la prevista emissione ordinaria del 25 gennaio - spiega l'Anief - non è stata risolutiva per tutti: a questo punto, la speranza è che, siccome l’accredito dello stipendio ha effetti pratici entro una decina di giorni, la procedura sia ancora in via di definizione.: tutti i supplenti Covid, come quelli temporanei, continuano a subire il taglio dell’importo, a causa del mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio al personale Ata, pari rispettivamente a una riduzione mensile di ben 174,50 e 64,50 euro.Secondo, “i ritardi stipendiali e la cancellazione illegittima delle voci accessorie in busta paga sono. Ancora di più perché parliamo di: dunque, si tratta di lavoratori che devono affrontare spese vive e anticipare costi per affitti, bollette e viaggi vari. È. Ancora di più perché lo stipendio non è una concessione, ma un diritto che segue a determinati doveri professionali. Per Anief l’attesa è finita:”.L'Anief fa sapere che "chiunque abbia necessità di procedere in questo senso può rivolgersi ad una delle sedi territoriali" del sindacato della scuola.