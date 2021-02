Italgas, nuova emissione obbligazionaria per 1 miliardo di euro

Italgas

BNP Paribas

J.P. Morgan

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Crédit Agricole

Goldman Sachs

Mediobanca

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il lancio di una"dual-tranche" con scadenze febbraio 2028 e febbraio 2033, entrambe a tasso fisso e da, con cedola annua pari rispettivamente a 0% e 0,5%. L'emissione rientra nel Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) avviato nel 2016 e rinnovato a ottobre 2020.L’operazione, sottolinea una nota, "ha fatto registrare una, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. In particolare, la tranche a 12 anni rappresenta l’operazione con coupon più basso in Italia finora realizzata su tale scadenza". Italga ha quindi proseguito nel processo di ottimizzazione del costo del debito e di riduzione del rischio di rifinanziamento, estendendo ulteriormente la durata media del portafoglio obbligazionario.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners daSecurities,Bank AG,CIB,International,Le obbligazioni saranno quotate presso lae i relativi proventi verranno parzialmente utilizzati per il riacquisto di parte dei due titoli obbligazionari con scadenza 2022 e scadenza 2024 oggetto dell’offerta di riacquisto lanciata contestualmente.