Dombrovskis: economia Ue tornerà a correre nel secondo trimestre

(Teleborsa) - La Commissione europea prevede che l'economia dell'Unione europea tornerà a correre nelcon l'accelerazione dellae il parallelo allentamento delle misure restrittive per contenere il contagio da. È la posizione espressa dal vice presidente dell'esecutivo Ue,in un'intervista riportata da Reuters.Per questo è fondamentale che il piano suifunzioni tutto al meglio. "Dobbiamo essere sicuri che i vaccini siano effettivamente sicuri per motivi di salute pubblica, ma anche per motivi di percezione pubblica, perché è importante garantire che ci sia una diffusa accettazione della vaccinazione e le persone siano effettivamente disposte a vaccinarsi", ha detto.Dombrovskis ha infine indicato ilcome anno di ritorno aiper l'economia dell'Ue.