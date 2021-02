DeA Capital, da dismissione quota residua Micros altri 17 milioni distribuiti

DeA Capital

(Teleborsa) -rende noto che la(17% circa del capitale) ha perfezionato la cessione, tramite accelerated bookbuilding, della(pari all’incirca al 12% del capitale di quest’ultima).A seguito dell’operazione, DeA Capital ha ricevutodi euro, che hanno portato il totale deicomplessivamente ricevuti da Kenan Investments adi euro, a fronte dell’investimento effettuato nel 2008 per 175 milioni di euro (con una plusvalenza cumulata pari quindi a circa 72 milioni di Euro).Nell’ambito della prevista liquidazione di Kenan Investments, sono attese a favore di DeA Capitaldi Euro.La liquidità oggi in capo alle Società Holdings – DeA Capital e DeA Capital Partecipazioni – è positiva per oltre 90 milioni di Euro (senza debiti bancari