easyJet annuncia regole più stringenti sul bagaglio a mano

easyJet

(Teleborsa) -. La compagnia aerea inglese consentirà ai passeggeri di portare con sé in cabina soltanto un(max. 45 x 36 x 20 cm comprese ruote e maniglie), da sistemare sotto il sedile di fronte.La novità viene giustificata dalla volontà died evitare allungamento dei tempi di imbarco. I passeggeri che avranno prenotato unpossono portare a bordo anche undelle dimensioni massime 56 x 45 x 25 cm (comprese maniglie e ruote), che deve essere sistemato nella cappelliera.Rimane la possibilità per ie i clienti che hanno acquistato unadi portare a bordo. Nel caso in cui il bagaglio a mano sia più grande della dimensione massima consentita verrà registrarlo in stiva a pagamento.