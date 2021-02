ELES espande presenza in Israele

ELES

(Teleborsa) -, PMI tecnologica quotata su AIM Italia, annuncia il, ad opera di una start-up interessata alla, applicata ai nuovi dispositivi c.d. “IMAGE SENSOR” per il settore Automotive.Tale ordine, seppur non rilevante da un punto di vista economico, conferma che lae la metodologiapossono essere applicati dal nuovo cliente, che opera nella progettazione e produzione deiper applicazioni, ampliando ulteriormente il campo di applicazione delle soluzioni Eles e della metodologia R.E.T.E.Il nuovo cliente è significativo per Eles perché opera in un’aerea geografica come quella di Israele, dove la ricerca e l’innovazione nel settore automotive rappresentano uno degli obiettivi strategici a livello nazionale. L’acquisizione di un nuovo cliente nella silicon valley israeliana, conferma ed aumenta la presenza tecnologica e commerciale della Società in un’area geografica connotata da una significativa spinta verso l’innovazione tecnologica.