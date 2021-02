Mediobanca, utile primo semestre in aumento a 411 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso ildell'esercizio 2020/2021 con unrispetto ai 132,8 milioni dei primi sei mesi dell'esercizio precedente, risentendo in minima parte della seconda ondata di pandemia. Le rettifiche su crediti tornano sui livelli dello scorso anno (117,7 milioni contro 109,5 milioni) con un aumento del livello di copertura. Il risultato netto sconta infine 33,4 milioni di accantonamenti non ricorrenti Consumer (15 milioni) e il contributo DGS incrementato rispetto allo scorso anno (17,9 milioni anziché 11,4 milioni).I primi sei mesi dell’esercizio registrano non solo, ma anche l’ulteriore rafforzamento dei già solidi indicatori di, attuata attraverso una rigorosa politica di accantonamento. Il ROTE si attesta stabilmente al 10%, il cost/income al 45%.(1.325,2 milioni lo scorso anno), in sensibile miglioramento rispetto ai sei mesi precedenti (1.187,8 milioni) e con un contributo crescente nell’ultimo trimestre (674,8 milioni contro 626 milioni). Il calo rispetto allo scorso anno è attribuibile unicamente al minor apporto di, dovuto a componenti non ricorrenti.Ilrimane pressoché(da 721,5 a 720,4 milioni) scontando l’atteso calo del Consumer, mentre lemostrano una(+16,5%, da 328,5 a 382,8 milioni) per l’ottimo momento dell'investment bank (CIB).I dati patrimoniali vedono ilpassare da 78,9per effetto dei maggiori impieghi a clientela (+5,6%) e dell’incremento delle altre attività finanziarie (negoziazione e titoli del banking book).L'rimane eccellente ed in. Lelorde flettono da 1.954,2 a 1.653 milioni portandoin sensibile calo rispetto al giugno scorso (4,1%) ed ai minimi storici per il Gruppo.I coefficienti patrimoniali sono stabili nel semestre su livelli elevati ed incorporano un pay-out del 70%. CET1 phase-in invariato al 16,17% e CET1 fully loaded fermo al 14,51%. Total Capital ratio in lieve aumento dal 18,82% % al 18,98%.subordinato alla rimozione della Raccomandazione BCE in vigore fino al 30 settembre: la proposta di un dividendo per l’esercizio corrente sarà quindi formulata nei tempi idonei per essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea prevista entro la fine di ottobre.