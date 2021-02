Vestager vuole rispetto regole su aiuti di Stato

(Teleborsa) - La vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la Concorrenza,, è intervenuta a Bruxelles inrichiamando la necessità che ilsu, con riferimento in particolare all'Alitalia e in generale al settore dell’aviazione civile.Un accento che è sembrato anticipare eventuali osservazioni che potrebbero essere mosse al dossier Alitalia e voler ribadire il concetto di discontinuità richiesto per la nascita del nuovo soggetto ITA. Vestager ha sottolineato che il rispetto delle regole è fondamentale, soprattutto nell’attuale fase del mercato del trasporto aereo.