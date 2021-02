Enel, al via la campagna StemYourSelf per l'accesso delle donne alle carriere scientifiche

Enel

(Teleborsa) - Nella giornata internazionale delle, che si celebra in tutto il mondo l’11 febbraio,ha lanciato la campagnaper rinnovare l’impegno a promuovere l’accesso femminile ai percorsi di formazione scientifici.Il Gruppo nel 2021 svilupperà infatti sempre più iniziative per diffondere l’importanza della cultura tecnico-scientifica e superare gli stereotipi di genere con l’obiettivo di favorire le condizioni affinché il talento delle donne possa esprimersi in maniera sempre più incisiva in questo campo. Secondo l'ultima indagine didel 2020, in Italia tra iprevale nettamente la componente maschile (59,9%) rispetto a quella femminile (40,1%) e il trend si conferma, seppure con le dovute differenze, anche negli altri Paesi del mondo.L’impegno di Enel su questo fronte ha già coinvolto negli ultimioltrea livello mondiale in nuove forme didattiche aperte, innovative e sempre più digitali per facilitare i momenti di incontro tra istituti scolastici, università e aziende, istituzioni.Nel 2020 Enel ha lanciato in Italia le, un format innovativo completamente digitale con donne influenti del mondo della scienza, della cultura e dell’imprenditoria di rilievo nazionale e internazionale, nato per ispirare e appassionare le più giovani alle sfide della scienza e della tecnologia. Nel quadro delle iniziative STEM di Enel rientra anche anche il progetto– un campo STEM sviluppato a Napoli che ha consentito a un gruppo di ragazzi e ragazze delle scuole medie di misurarsi con la tecnologia in una modalità non tradizionale, fatta di gioco e scoperta. Enel a partire dal 2020 ha anche aderito al programma internazionale, un nuovo paradigma formativo che fa leva su un legame più stretto tra istituti superiori, università ed ecosistema industriale per promuovere le competenze digitali richieste dal mondo del lavoro.