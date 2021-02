Alitalia, da Bruxelles dubbi sui ristori: situazione critica già prima del Covid

(Teleborsa) - Il via libera dell'di Bruxelles per il ristoro darichiesta perdall'Italia potrebbe non arrivare mai o arrivare solo per una parte di quella cifra. È quanto ha riportato Ansa che indica come fonti vicino al dossier abbiano definito come molto difficile che venga accolta una nuova e ulteriore richiesta diper la compagnia aerea e il suo passaggio allaIl ristoro richiesto servirebbe per riuscire a pagare glidei dipendenti mentre Alitalia continua a registrare perdite ogni giorno. Una situazione però che era già critica ben prima del Covid, hanno fatto notare le fonti citate dall'agenzia di stampa italiana. Le stesse fonti hanno sottolineato che il prossimo governo dovrà decidere bene cosa fare della stessa newCo in quanto – come ha ricordato a più riprese anche la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager, responsabile per la Concorrenza – dovrà garantire una veracon Alitalia.Attenzione puntata quindi soprattutto suldella vecchia compagnia di bandiera – che dovrà avvenire con una logica di mercato per evitare la bocciatura della Commissione Ue – e sulladella newCo che Bruxelles ritiene debba essere significativamente ridotta.