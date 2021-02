Future USA in frazionale calo

Disney

(Teleborsa) - Isono in frazionale calo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense aprirà vicino alla parità, rallentando le performance dei principali indici, che erano sulla giusta strada per portare a casa la loro seconda settimana positiva consecutiva, in una prima metà di febbraio tonica.Si preannuncia quindi un apertura in leggero calo per i listini americani. Il contratto sulcala dello 0,09% a 31.331 punti, quello sullodello 0,19% a 3.904 punti, mentre ilperde lo 0,17% a 13.705 punti.Le azioni disono aumentate dell'1,4% nel trading pre-market dopo che ha battuto le stime degli analisti per l'utile dell'ultimo trimestre.è in calo per aver rivisto al ribasso le stime degli utili, mentrecresce di oltre il 13% per i piani di acquisizione nei suoi confronti da parte di