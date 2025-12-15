Milano 15-dic
44.117 +1,39%
Nasdaq 15-dic
25.067 -0,51%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 15-dic
9.751 +1,06%
Francoforte 15-dic
24.230 0,00%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,51%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.067,27 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 25.067,27 punti.
