Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,62% sul Dow Jones
: l'indice americano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,24%, chiudendo a 6.800 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,26%); pressoché invariato l'S&P 100
(-0,08%).
Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori energia
(-2,98%), sanitario
(-1,28%) e finanziario
(-0,67%) sono stati tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Walt Disney
(+1,02%), Nvidia
(+0,81%) e Boeing
(+0,59%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Johnson & Johnson
, che ha archiviato la seduta a -2,27%.
Calo deciso per Chevron
, che segna un -2,04%.
Sotto pressione United Health
, con un forte ribasso del 2,02%.
Soffre Merck
, che evidenzia una perdita dell'1,98%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Comcast Corporation
(+5,39%), MicroStrategy Incorporated
(+3,29%), Tesla Motors
(+3,04%) e Palantir Technologies
(+2,45%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Baker Hughes Company
, che ha archiviato la seduta a -4,03%.
Preda dei venditori Diamondback Energy
, con un decremento del 3,25%.
Si concentrano le vendite su Warner Bros Discovery
, che soffre un calo del 2,73%.
Vendite su ARM Holdings
, che registra un ribasso del 2,63%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 17/12/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,81 Mln barili) Giovedì 18/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti) Venerdì 19/12/2025
16:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti).