Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,62% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,24%, chiudendo a 6.800 punti.Guadagni frazionali per il(+0,26%); pressoché invariato l'(-0,08%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,98%),(-1,28%) e(-0,67%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,02%),(+0,81%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,27%.Calo deciso per, che segna un -2,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Al top tra i, si posizionano(+5,39%),(+3,29%),(+3,04%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,03%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,73%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,63%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,81 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)14:30: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti).