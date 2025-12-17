Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Wall Street in frazionale ribasso

Commento, Finanza
Wall Street in frazionale ribasso
(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,62% sul Dow Jones: l'indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,24%, chiudendo a 6.800 punti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,26%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,08%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori energia (-2,98%), sanitario (-1,28%) e finanziario (-0,67%) sono stati tra i più venduti.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walt Disney (+1,02%), Nvidia (+0,81%) e Boeing (+0,59%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Johnson & Johnson, che ha archiviato la seduta a -2,27%.

Calo deciso per Chevron, che segna un -2,04%.

Sotto pressione United Health, con un forte ribasso del 2,02%.

Soffre Merck, che evidenzia una perdita dell'1,98%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Comcast Corporation (+5,39%), MicroStrategy Incorporated (+3,29%), Tesla Motors (+3,04%) e Palantir Technologies (+2,45%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Baker Hughes Company, che ha archiviato la seduta a -4,03%.

Preda dei venditori Diamondback Energy, con un decremento del 3,25%.

Si concentrano le vendite su Warner Bros Discovery, che soffre un calo del 2,73%.

Vendite su ARM Holdings, che registra un ribasso del 2,63%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Mercoledì 17/12/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,81 Mln barili)

Giovedì 18/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti)

Venerdì 19/12/2025
16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti).
Condividi
```