Milano 16-dic
43.990 -0,29%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 -0,68%
Francoforte 16-dic
24.077 -0,63%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,62%

Il Dow Jones chiude a 48.114,26 punti

In breve, Finanza
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 48.114,26 punti.
