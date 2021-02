G7, Yellen: forte impegno Usa su multilateralismo e lotta al cambiamento climatico

(Teleborsa) - La Segretaria del Tesoro degli Stati Unitiha ribadito che l'amministrazione Biden è "impegnata al multilateralismo". L'occasione è stata la riunione dei ministri delle Finanze dele dei governatori delle Banche Centrali durante la quale Yellen ha sottolineato come la "priorità" degli Usa è il rafforzamento del loro impegno a livello internazionale e il "".La Segretaria del Tesoro ha anche detto che è il momento di agire in grande per aiutare la ripresa dell'economia dalla pandemia. Infine, nel suo intervento ha espresso un forte appoggio agli sforzi del G7 per affrontare il: "siamo consapevoli del ruolo cruciale che gli Stati Uniti devono giocare".