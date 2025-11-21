COP 30: 1,3 trilioni dollari per finanza climatica sono solo il primo passo

(Teleborsa) -di cinque Ambasciatori italiani ha portato la voce del Patto Europeo per il Clima alla COP30 di Belém, il più importante appuntamento globale sul clima che quest’anno si è svolto nel cuore dell’Amazzonia.0 sta segnando un punto di svolta nella geopolitica climatica. Il Brasile ha presentato una roadmap per l’uscita globale daisostenuta da 82 Paesi, isolando di fatto i tradizionali alleati del fossile. In Europa solo Italia e Polonia non hanno aderito, mentre i Paesi BRICS si stanno profilando come nuovi attori di leadership nella transizione giusta.“Questa è la COP nella quale si dovrà raggiungere la cifra di 1,3 trilioni di dollari l’anno da destinare alla finanza climatica. Può sembrare una cifra enorme, in realtà è pari solo all’8% dei fondi mobilitati durante la pandemia di COVID-19 – ha detto l’ambasciatore, ricercatore sul cambiamento climatico presso LINKS Foundation e membro della Young Ambassadors Society -. I cambiamenti climatici sono violenza per la nostra società, creano danni economici e alle vite delle persone e vanno affrontati con determinazione”.è essenziale per rispondere a una crisi che ha già causato oltre 300 miliardi di dollari di danni economici e più di 15 milioni di morti nel mondo. La via d’uscita passa da un cambiamento culturale profondo.merge con chiarezza che giustizia climatica, sociale e ambientale sono dimensioni inseparabili della stessa transizione. “Cruciale il ruolo dei popoli, centinaia di migliaia di attivisti, fuori dalla blue zone, l’area dei negoziati, hanno fatto sentire la loro voce – ha spiegato l’ambasciatrice Sara Segantin, giornalista e Cofondatrice Fridays For Future Italia -. Centinai sono anche i leader indigeni che stanno negoziando attivamente: chiedono di vedere riconosciuta la loro cosmo-visione che coniuga natura ed esseri umani”.guidate da giovani e comunità indigene, che chiedevano riconoscimento, tutela dei territori e l’esclusione delle compagnie fossili dai negoziati, hanno portato il governo brasiliano ad annunciare la creazione di nuovi territori demarcati a favore delle popolazioni indigene. Un risultato che riflette la crescente influenza dell’attivismo climatico e conferma come la COP30 stia ridefinendo gli equilibri internazionali intorno alla crisi climatica.Insieme agli ambasciatori Andrea Rosso e Sara Segantin, partecipano alla COP30 di Belém Alice Casiraghi, Climate Reality Leader del progetto di Al Gore; Campionessa della Global Shapers Community (WEF), Roberta Bonacossa, Co-founder di Change For Planet; Speaker TEDx; UN Youth Leader e Nadia Paleari, Change For Planet; membro YOUNGO (UNFCCC); Speaker UNCTAD Youth.