Blocco dei licenziamenti, Orlando verso la strada del compromesso

(Teleborsa) - In vista della scadenza delprevista per il prossimo 31 marzo, aumenta il pressing dei sindacati per la proroga. Il governo ha poco più di 40 giorni per decidere e tra due settimane iltornerà a fare il punto con le parti sociali.Ad oggi lo stop ai licenziamenti, iniziato il 17 marzo 2020, è stato già prorogato tre volte dalle norme emergenziali. Complessivamente, secondo uno, le, compresi quelli che sarebbero avvenuti in condizioni normali. Senza le misure adottate per affrontare gli effetti della pandemia, – in base alle stime di via Nazionale – il Covid-19 avrebbe potuto causare 200mila licenziamenti in più rispetto ai 500mila legati a motivi economici che già si sarebbero verificati nel 2020. In Italia – rileva l'– ilcon unasu base annua per la maggior parte lavoratori con contratti flessibili, stagionali, e autonomi, ovvero le categorie non protette dal blocco dei licenziamenti.In tale scenario. Se da una parte leincontrate domenica scorsa, premono per mantenere il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'emergenza, dall'altra le, chiedono di superare lo stop per poter avviare i processi di ristrutturazione aziendale e assumere giovani e nuove competenze necessari per ripartire.Una strada potrebbe essere quella di un, continuando a mantenerlo solo nei settori più in crisi, o differenziandolo in base al fatturato delle aziende.