Prevalgono le vendite per il comparto tecnologico a Milano (-0,97%), fullsix si muove verso il basso

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

Fullsix

Piteco

TAS

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 132.251,3, in discesa di 1.300 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 814, dopo aver avviato la seduta a 813.Tra i titoli del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,18%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,52% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,50% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,23%.