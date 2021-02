Moda: nel 2020 stop senza precedenti, in Italia ritorno a livelli pre-crisi nel 2023

(Teleborsa) - Il settore dellanel 2020 ha registrato una "battuta d'arresto senza precedenti" nel 2020. È quanto emerge dalla terza edizione del Fashion Annual Talk, il nuovo report dell'sul sistema moda. Lo studio segnala che la pandemia da Covid, con il blocco dei flussi turistici, ha impattato fortemente il settore a livello mondiale ma a soffrire maggiormente è stata l'I dati dei primi nove mesi del 2020 segnano per idel fashion una riduzione del giro d'affari del, cinque volte maggiore di quella registrata dalla grande industria. Ilha visto un crollo delcontro ildel, mentre l'Asia ha visto un calo più contenuto (-10,1%, escludendo però il Giappone). Tutte le aree geografiche hanno registrato una forte accelerazione per quel che riguarda le(in media +60%).Segnali positivi sono giunti dall': i primi dati indicano infatti un rimbalzo del fatturato a livello aggregato (+17%), anche se con un ritmo di ripresa differente a livello geografico e a seconda delle specialità. Guardando all', per il settore moda (società con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro) la contrazione del fatturato per il 2020 dovrebbe attestarsi al. Una ripresa si vedrà già a partire da quest'anno ma per il Sistema Moda Italia, sottolinea il rapporto di Mediobanca, il ritorno aiè previsto nel 2023.Nel 2019, prima dello shock provocato dalla pandemia, l'aveva proseguito la sua crescita: gli 80 maggiori player mondiali (con un giro d'affari superiore al miliardo) avevano fatturato 471 miliardi, registrando una crescita del 4,9% sul 2018, di cui il 56% generato dai gruppi europei e il 34% dai nordamericani.