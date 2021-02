MPS Leasing & Factoring sostiene Supply Chain di Valtellina SpA

MPS

(Teleborsa) -con la concessione di una favore della catena di fornitura dell'azienda bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti TLC.L'operazione si sostanzia in un, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale. Con questo accordo, il Gruppo senese intendedell’azienda, per, anche attraverso una parte dedicata al reverse factoring.Valtellina, azienda che da oltre 80 anni opera nel campo delle Tlc, con questo accordo, ha voluto ampliare le opzioni disponibili di accesso al credito dei propri fornitori, rendendolo più semplice e vantaggioso. La nuova convenzione “di filiera” siglata con MPS L&F consente anche di utilizzare alcune soluzioni offerte dal Gruppo Montepaschi, ovvero prodotti di credito specialistico quale il credito di filiera e servizi bancari più tradizionali dedicati ai contratti di fornitura., Direttore Generale di Mps Leasing & Factoring, ha dichiarato che l'accordo "s’inserisce nel contesto delle iniziative a sostegno dell’economia e del tessuto produttivo del Paese".Il Presidente dell'azienda,, richiamando la "credibilità" riconosciuta all'azienda sul mercato nazionale, sottolinea che "esiste e si rafforza anche grazie all’impegno costante e alla fidelizzazione dei nostri fornitori, su tutto il territorio nazionale".