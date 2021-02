Wells Fargo in forte rialzo perchè FED potrebbe allentare controllo

Wells Fargo

(Teleborsa) - Ottima performance a Wall Street per, che scambia ina 36,4, dopo che la Federal Reserve ha segnalato che potrebbeche esercita sulla banca dal 2017. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 37,89 e successiva a 41,31. Supporto a 34,46.La FED, secondo quanto riporta CNBC, accetterà il piano della società finanziaria, una delle quattro più grandi banche degli Stati Uniti insieme a, che prevede un allentamento del controllo sulla sua governance, imposto dopo gli scandali delle frodi sui conti del 2016, che avevano portato alle dimissioni del CEO John Stumpf e a multe superiori a 180 milioni di dollari.