Wall Street in netto ribasso dopo dati sull'inflazione più forti delle attese

(Teleborsa) -, in quanto prima dell'apertura del mercato il Bureau of Labour Statistics (BLS) ha comunicato che ia marzo, a causa dell'aumento del costo della benzina e degli alloggi, mettendo in dubbio la possibilità che la Federal Reserve inizi a tagliare i tassi di interesse a giugno.Con unche continua ad alimentare la domanda delle famiglie, i funzionari della Fed hanno ripetuto più volte nelle scorse settimana che servono maggiori prove del fatto che le pressioni sui prezzi si stanno raffreddando in modo sostenibile prima di abbassare il costo del denaro.Il dato pubblicato oggi non va in questa direzione e il mercato ha subito adeguato le proprie aspettative. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono unadel 19% per un, in deciso ribasso rispetto al 57% della giornata di ieri e del 62% di una settimana fa.I funzionari della Fed avranno accesso a un ulteriore rapporto PCE, nonché a un'altra lettura dei prezzi alla produzione, prima del, nel quale comunque era giù escluso che ci potessero essere cambiamenti ai tassi.Sul fronte societario, cresce l'attesa per la, che comincerà venerdì con i conti di alcuni colossi bancari come. Prima dell'apertura del mercato,ha offerto prospettive ottimistiche per il trimestre in corso.Guardando ai, ilè in calo (-1,2%) e si attesta su 38.417 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.156 punti. Variazioni negative per il(-0,98%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,98%).