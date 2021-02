FMI, ritiro sostegno solo dopo uscita durevole da crisi

(Teleborsa) - Le politiche dialle economie nei Paesi dell'UE colpiti dalla pandemia devono continuare fino a quando si, per essere gradualmente. E' quanto ha affermato oggi la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale,intervenendo all’"Fino a quando la. Il ritiro graduale deve seguire, non precedere - ha sottolineato -,. E' importante internamente e anche in termini di ricadute: un inasprimento prematuro della politica quando le"Sebbene ora non sia il momento di ritirare il sostegno - ha aggiunto la direttrice del FMI - è il momento dinei diversi paesi. "Il massiccio sostegno nel 2020 ha portato a fallimenti inferiori alla media. Ma il rischio di un tasso più elevato dinel settore privato" da parte degli Stati "e con"Gli accordi in materia di insolvenza e una maggiore enfasi sul sostegno a livello azionario potrebbero aiutare a prevenire gli, ha concluso Georgieva.La direttrice del Fondo monetario internazionale ha quindi lanciato l'allarmequella più marcata a seguito della crisi post pandemia riguarda i Paesi in via di sviluppo "ma èNel suo intervento, Georgieva ha citato come esempio i crolli accusato da Paesi tradizionalmente a vocazione turistica tra cui. "Le tradizionali mete turistiche hanno conosciuto contrazioni di oltre il 9% in Spagna, Grecia e Italia, rispetto a una contrazione media del 6,4% nell'Unione europea", ha detto.