Australia, raggiunto compromesso su legge: Facebook ripristina news

Facebook

(Teleborsa) -ripristinerà le pagine di news in Australia dopo che il governo di Canberra ha offerto di modificare la proposta di legge volta a costringere i giganti della tecnologia a pagare i media per la ripresa delle loro notizie. Ad annunciarlo è stato ilFacebook la scorsa settimana aveva bloccato tutti i contenuti news e anche vari account di dipartimenti di emergenza statali e governativi australiani, in attesa di un compromesso, poi arrivato, nel weekend, tra Frydenberg e il numero uno di Facebook