Borsa ripristina gli ordini al meglio su Vinext, TMP Group e Tecma Solutions
Finanza
11 dicembre 2025 - 14.30
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie
Vinext
,
TMP Group
e
Tecma Solutions
sarà
ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo
a partire dalla seduta del 12 dicembre 2025.
