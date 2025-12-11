Milano 15:08
Finanza
Borsa ripristina gli ordini al meglio su Vinext, TMP Group e Tecma Solutions
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che sulle azioni ordinarie Vinext, TMP Group e Tecma Solutions sarà ripristinata l'immissione di ordini senza limite di prezzo a partire dalla seduta del 12 dicembre 2025.


