Covid, dall'Ue no a certificato di vaccinazione obbligatorio per viaggiare

(Teleborsa) - Il Commissario Ue alla Giustiziaha detto che in merito alla possibilità di introdurre unper viaggiare, questo non può diventare un. "Vogliamo avere un approccio digitale europeo per uso medico. Nei prossimi mesi poi vedremo se ci sarà la possibilità di usarlo per altri scopi, come i viaggi. Ma la vaccinazione non può diventare un obbligo per viaggiare", ha precisato Reynders sottolineando che anche chi non si è sottoposto adeve poter continuare a muoversi, "con l'uso deie dei periodi di".Intanto, laha chiesto a Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia di tornare ad un approccio coordinato sulladellee delle. Il richiamo – come riporta Ansa – è arrivato dallo stesso commissario Ue Reynders, a margine del Consiglio Affari generali Ue. "Chiediamo di tornare ad un'applicazione corretta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio Ue. Abbiamo inviato unaa sei Stati membri sul divieto di ingresso e uscita dal Paese, perché sono andati troppo oltre".Reynders ha infatti ribadito che le indicazioni di Bruxelles sono quelle di scoraggiare i viaggi, non di di vietarli. In particolare, il riferimento è agli stop a cui sono sottoposti iai confini di quei paesi . "Chiediamo a sei Stati membri un approccio diverso alla frontiera, di non bloccare i camionisti perché vogliamo una libera circolazione delle merci nel nostro mercato interno", ha precisato. Ora i paesi oggetto del richiamo hanno dieci giorni per rispondere alla lettera. "Siamo fiduciosi di poter trovarecon i sei Stati al più presto, senza dover intraprendere passi legali che possono essere lunghi. Trovare soluzioni è nell'interesse di tutti", ha spiegato il portavoce della Commissione europea per la Giustizia,