Milleproroghe: no della Camera alla proroga delle scadenze delle cartelle esattoriali

(Teleborsa) - La maggioranza alla Camera ha votato contro glipresentati dai deputati di Fratelli d'Italia al, compresi quelli che puntavano a far slittare l'invio delleoltre il 28 febbraio. A fine mese infatti scada la mini-proroga stabilita dal precedente governo Conte. Si attende quindi la soluzione proposta dall'esecutivo Draghi che dovrebbe essere contenuta all'interno del Dl Ristori che dovrebbe essere varato entro lunedì.L'assemblea è passata quindi all'esame degli ordini del giorno. Con ogni probabilità l'ok al provvedimento arriverà nel pomeriggio di oggi per passare poi al, dove è stato già calendarizzato per giovedì 25 febbraio.