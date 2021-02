Trasporto aereo: sindacati a Roma il 25 febbraio

(Teleborsa) - A un anno dallo scoppio della, che ha messo in ginocchio in modo particolare il, i sindacati di categoria hanno annunciato unache si terrà a Roma con ritrovo in, dalle 10:30.in una nota congiunta spiegano che "quella del trasporto aereo è una situazione drammatica con decine di aziende in crisi e in liquidazione come Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest, Blue Panorama; in grave crisi anche gli aeroporti, le aziende di handling, di catering e l'indotto. Sono di conseguenza, oltre a".Tra le richieste avanzate dalle sigle sindacali, l'apertura di un tavolo di confronto sulla crisi del settore e la proroga del blocco dei licenziamenti.