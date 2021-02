Powell, Fed impegnata a raggiungere target inflazione

(Teleborsa) - La banca centrale è impegnata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione ed è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo. Così ilnella seconda giornata di audizione in Congresso che ritiene potrebbe volerci più di tre anni per centrare l'obiettivo sui prezzi.Il governatore ribadisce, poi, la. L'economia americana ha ancora una strada lunga davanti per raggiungere la massima occupazione e il target di inflazione della Fed - afferma Powell - e, sul fronte del mercato del lavoro, sottolinea che gli Stati Uniti sono indietro sul fronte della partecipazione femminile alla forza lavoro.Quanto al dollaro, il numero uno della Fed ha affermato chesottolineando che potrebbe aver bisogno di un azione da parte del Congresso.Ieri, nella prima giornata di audizione , Powell ha confermato non ritenere opportuno cambiare l'attuale politica monetaria accomodante.