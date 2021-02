Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

petrolio

vendite al dettaglio

immobiliare

telecomunicazioni

beni industriali

Tenaris

DiaSorin

Generali Assicurazioni

Intesa Sanpaolo

Saipem

Telecom Italia

CNH Industrial

Mediobanca

Garofalo Health Care

Sanlorenzo

Carel Industries

GVS

FILA

Webuild

Saras

Technogym

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Negativo anche il mercato USA. Le vendite dei bond in tutto il mondo fanno terminare l'effetto Draghi sullotra BTP e Bund, che è tornato al di sopra della soglia psicologica dei 100 punti.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,48%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.777,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,53%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,43 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,79%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%, piatta, che tiene la parità, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%.A Milano, iltermina la seduta sostanzialmente stabile (-0,15%) e si posiziona su 23.064 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che chiude la giornata a 25.088 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); in lieve ribasso il(-0,33%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,28%),(+1,67%) e(+1,61%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-4,21%),(-1,53%) e(-1,34%).di Milano, troviamo(+13,74%),(+3,73%),(+1,73%) e(+1,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -9,28%.In apnea, che arretra del 2,84%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,32%),(+5,31%),(+4,43%) e(+3,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,57%.Affonda, con un ribasso del 2,74%.Crolla, con una flessione del 2,18%.