Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari in rosso con gli stacchi cedola

(Teleborsa) -, con, che causano un calo tecnico dell'1,53% sul FTSE MIB rispetto alla chiusura di venerdì. I mercati beneficiano dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente mentre l'attenzione si sposta sui risultati societari trimestrali (soprattutto le banche in Europa e i colossi tecnologici negli Stati Uniti) e sul calendario macro, che si presenta piuttosto ricco di dati e appuntamenti (fiducia consumatori e PMI preliminari in area euro, GDP e PCE negli USA, riunione BoJ).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 2.334,9 dollari l'oncia, in forte calo del 2,33%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,28% e continua a trattare a 81,99 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +134 punti base, con ilche si posiziona al 3,81%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%, effervescente, con un progresso dell'1,62%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,58%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 35.827 punti. Poco sotto la parità il(-0,22%); in moderato rialzo il(+0,36%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 22/04/2024 risulta essere stato pari a 2,56 miliardi di euro, in ribasso (-7,53%), rispetto ai precedenti 2,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,12%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,05%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,49%. In luce, con un ampio progresso del 2,34%.I più forti ribassi, tra i titoli non interessati dallo stacco cedola, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,29%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tra i(+5,68%),(+4,82%),(+2,86%) e(+2,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,52%. Calo deciso per, che segna un -2,94%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,71%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,08%.